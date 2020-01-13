Міська рада хоче приєднати до Львова 20 населених пунктів

Міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мерія Львова звернулась до Голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України Андрія Клочка, Міністерки розвитку територій та громад України Альони Бабак, а також в.о. голови Львівської обласної державної адміністрації Василя Лозинського із пропозицією об’єднання Львова із 20 сусідніми містами та селами.

Відповідний лист до посадовців скерував заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Відтак Львів пропонують об’єднати з такими територіальними громадами:

Громади, які на сьогодні перебувають в адміністративному підпорядкуванні Львівської міської ради: м. Винники, смт. Брюховичі та смт. Рудне. Громади, які не брали участь в процесі об’єднання територіальних громад:

у напрямку Жовківського району: Дублянська міська рада (м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів), с.Малехів, Грибовицька сільська рада (с.Великі Грибовичі, с.Збиранка, с.Малі Грибовичі), Грядівська сільська рада (с.Гряда, с.Воля-Гомулецька), Зашківська сільська рада (с.Зашків, с.Завадів, с.Зарудці);

у напрямку Яворівського району: Бірківська сільська рада (с.Бірки, с.Рокитне), Рясне-Руська сільська рада (с.Рясне-Руська, с.Підрясне), с.Паланки (Вороцівської сільради);

у напрямку Городоцького району: с.Конопниця, с. Суховоля, Оброшинська сільська рада (с. Оброшине, с.Пришляки);

у напрямку Пустомитівського району: с.Сокільники, Годовицька сільська рада (с. Годовиця, с.Басівка), Лисиничівська сільська рада (с.Лисиничі, с.Підбірці).

3. Громади, які брали участь в процесі об’єднання територіальних громад:

частина Солонківської об’єднаної територіальної громади: територія с. Зубра від об’їзної дороги до житлового масиву Сихів;

Зимноводівська об’єднана територіальна громада: с. Зимна Вода, с. Лапаївка, с. Холодновідка, с. Скнилів

Мурованська об’єднана територіальна громада: с. Муроване, с. Сороки-Львівські, с. Гамаліївка, с. Кам’янопіль, с. Ямпіль.

Нагадаємо, 12 грудня сесія Львівської міської ради прийняла звернення до прем’єр-міністра, міністра розвитку громад та територій і голови облдержадміністрації щодо реалізації реформи децентралізації. Йдеться, зокрема, про важливість врахування інтересів міста Львова при формуванні нового адміністративно-територіального устрою держави.

Львівський портал повідомляв, що 5 грудня Верховна рада прийняла закон, яким забрала в обласних рад повноваження затверджувати перспективні плани громад.

Нагадаємо, на Львівщині планують суттєво скоротити кількість районів: із 20 хочуть утворити лише 6. Детальніше про це читайте тут.