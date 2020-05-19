Львівська ОТГ: мерія просить уряд не зменшувати територію міста

У середу, 20 травня, на засіданні Кабінет Міністрів України може розглянути питання створення Львівської ОТГ.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо раніше Львівська ОДА підготувала та подала на затвердження Кабінету Міністрів України перспективний план формування територій громад Львівської області. Ним передбачено формування Львівської ОТГ у складі: м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі та смт. Рудно, – які вже зараз входять в адміністративну територію Львова, а також інших населених пунктів: с. Рясне-Руське, с. Бірки, с. Зашків, с. Гряда, с. Грибовичі, с. Малехів, м. Дубляни, с. Лисиничі.

«За нашою інформацією, завтра урядом буде винесено рішення, яким будуть визначені межі ОТГ. Від цього залежить, яким шляхом ми будемо рухатись дал. За законом, перспективний план об’єднання громад формується відповідною обласною адміністрацією та подається на затвердження Кабміну. Львівська ОДА проєкт Львівської ОТГ у складі 11 громад, які включають 20 населених пунктів. Саме цей документ, я сподіваюсь, завтра буде розглядатись. Хоча ми маємо інформацію, що в останній момент таємно проводяться наради і робиться спроба «вихолостити» Львівську об’єднану територіальну громаду», – зазначив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Він заявляє, що зараз дуже активно лобіюється питання, аби створити окремо Винниківську ОТГ та Брюховицьку ОТГ.

«Я вважаю це неподобством, адже ці громади є зі Львовом вже понад 50 років. Ставити питання, щоб зменшувати територію Львова — абсурд. Львів має багату та непросту історію, але він тільки розвивався та розширювався. Я думаю, що це було б обурливо поставити питання, щоб забрати у міста частину території» – каже Любомир Зубач.

У мерії Львова зазначають, що за перспективним планом, який на розгляд уряду подала ЛОДА, дискусійними залишилися лише питання с. Сокільники та с. Мурованого. Вони претендують на створення окремих громад, але в той же час дуже тісно інтегровані з містом Львовом і на території яких знаходяться стратегічно важливі для міста об’єкти: ТЕЦ-2, водосховище, проектовані дорожні розв’язки тощо

Крім цього у міськраді заявляють, що в останні дні перед затвердженням перспективного плану на урядовому рівні розпочалися зворотні консультації: щодо кардинального зменшення конфігурації майбутньої Львівської ОТГ. І йдеться не лише про зменшення проектованих меж, але й фактичне вилучення тих громад, які вже більше 50 років є частиною міста Львова.

Як інформував Львівський портал, після рішення уряду що ОТГ влада Львова сподівається, що Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі.

Нагадаємо, що у січні міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабміну та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Також ми інформували, що у Львівській міськраді створили департамент агломерації.