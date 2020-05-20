Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: поступово відкриваються салони краси, літні тераси кафе та ресторанів, магазини одягу, стоматологічні клініки, поліклініки, візові центри, непродовольчі ринки тощо. Однак з’явилася інша проблема – як всім цим людям добиратися до роботи? Громадський транспорт у місті все ще працює у карантинному режимі і потрапити у маршрутку в час–пік – ще той квест.

Три етапи запуску громадського транспорту

Роботу громадського транспорту в Україні відновлюватимуть у три етапи. Їх нещодавно оприлюднив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Втім поки що не відомо про часові рамки кожного з них.

Перший етап передбачає запуск міського транспорту (крім маршрутних таксі), приміського (в межах одного району) та внутрішньообласних маршрутів.

Що стосується залізниці, то відновити роботу мають 50% приміських поїздів. Також йде мова про запуск 42 потягів далекого сполучення категорії «Інтерсіті +», «Нічний експрес»: у західному напрямку – 11, у південному – 10, у дніпровському – 6, у східному – 12, в азовському – 3.

Також на першому етапі анонсують відновлення внутрішніх авіаперельотів.

Другий етап дозволить міжобласні та міжнародні автоперевезення (в тому числі –маршрутні таксі). Паралельно роботу відновлять вже 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, всі пасажирські потяги (крім сезонних).

Третій етап запустить роботу поїздів міжнародного сполучення та сезонні пасажирські потяги по Україні, а також міжнародне авіасполучення до країн, які відкрили свої аеропорти.

Також Мінінфраструктури прописало умови для перевезення, які передбачають: засоби індивідуального захисту для пасажирів та персоналу; температурний скринінг; обмежена кількість пасажирів – для автотранспорту в межах кількості місць для сидіння; дезінфекція транспортних засобів, автостанцій, вокзалів, аеропортів; дотримання норм максимальної кількості людей на одиницю площі та соціальну дистанцію у приміщеннях.

Крім цього Мінінфраструктури зараз працює з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначити країни, з яких власне й розпочнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

Тут додамо, що аеропорт «Львів» сподівається відновити авіарейси вже у червні, як це є у більшості країн Європи. Гендиректорка летовища Тетяна Романовська у коментарі Львівському порталу зауважила, що після відновлення/тестування рейсів по Європі можна очікувати на швидке відновлення пасажирських авіаперевезення до/з України. Детальніше про це читайте тут.

Громадський транспорт поїде 22 травня, але не у всіх областях?

Мінінфраструктури та Міністерство охорони здоров’я говорять про те, що громадський транспорт в Україні із обмеженнями може запрацювати вже з 22 травня.

«Дату ми назвемо. І дата ця буде 22 травня. Більше того, ми будемо подавати до уряду на розгляд саме таку пропозицію про пом’якшення карантину. Але це не значить, що настане 22 травня і на території всієї країни одночасно поїде весь громадський транспорт», – заявляв раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, транспорт поїде тільки за сценарієм адаптивного карантину й тільки в тих регіонах, які будуть відповідати критеріям, які розробило МОЗ. Критерії також подадуть на розгляд до Кабміну, аби їх затвердили разом з умовами адаптивного карантину.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський переконаний, що місцевій владі слід дозволити на власний розсуд запускати громадський транспорт, аби люди могли добиратися до роботи:

«Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вона бачить можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку».

Втім громадський транспорт можуть запустити не у всіх областях України. Як зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, ситуація у восьми регіонах наразі не відповідає тим критеріям, які б дозволили відновити роботу транспорту. Зокрема, за його словами, проводиться замало тестувань на COVID-19. При цьому посадовець додав, що становище у таких областях можна змінити впродовж тижня.

Власне рішення про громадський транспорт уряд має приймати на засіданні, у середу, 20 травня. Тому вже з 22 травня в Україні можуть дозволити курсування міського та приміського транспорту.

«Дію карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли до адаптивного карантину. Вже з 22 травня буде прийнято низку пом’якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пасажирські перевезення & Львівщина

Громадський транспорт на Львівщині і у самому Львові під час карантину працює в режимі спецперевезень. Тобто проїхатись у маршрутці чи трамваї можуть ті люди, які підтримують життєдіяльність міста та області. У підтвердження цьому людина має пред’явити довідку, завірену печаткою роботодавця. Втім якщо у транспорті є вільні місця, то інші також можуть ним скористатися.

«Із врахуванням загальних публічних заяв чи інформації, яка є у ЗМІ щодо послаблення карантину, швидше за все уряд його пом’якшить, і з 22 травня будуть відновлені міські та приміські перевезення. Але знову ж таки це суто гіпотетично, оскільки конкретного документу на сьогодні ще нема. Відповідно, коли такий документ з’явиться, тоді зможемо говорити предметно і юридично правильно», – прокоментував Львівському порталу заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Також посадовець запевнив, що проблем із відновленням пасажирських перевезень на Львівщині не повинно бути.

«Повірте мені, якщо з’явиться постанова Кабміну про громадський транспорт, то ті перевезення, які в нас існували до введення карантину, відновляться. Звичайно, з тими умовами, які пропишуть у поставної уряду. Це не є проблема їх відновити…», – зазначив Тарас Грень.

Водночас заступник голови ЛОДА не виключив, що якщо ситуація з COVID-19 погіршуватиметься, то запуск громадського транспорту можуть відтермінувати, як це раніше було із пом’якшенням карантину.

«Ми дивитимемося на загальну динаміку по області. Я не виключаю, що ми можемо послабити карантин, водночас не виключаю, що буде відтермінування. Будемо дивитися, як розгортатиметься ситуація на момент прийняття рішення», – пояснив він.

На думку Тарас Греня, більшість перевізників все-таки буде готова дотримуватися карантинних заходів безпеки.

«Контроль здійснюють органи Нацполіції та трансінспекції, які в межах своїх повноважень реагуватимуть на порушення», – додав заступник голови ЛОДА.

Пасажирські перевезення & Львів

За інформацією управління транспорту Львівської міської ради, загалом зараз у місті курсує близько 380 одиниць громадського транспорту (115 електротранспорту, решта – автотранспорт).

«Тут доречно наголосити, що до карантину у місті їздило близько 600 одиниць. Тобто близько 60% транспорту курсує станом на сьогоднішній день. Але поки що у нас громадський транспорт працює з обмеженнями, які введені постановою Кабміну і комісією ТЕБ і НС. Відповідно, транспорт їздить в режимі спецперевезень і розрахований на перевезення працівників, які забезпечують життєдіяльність міста. Також зараз встановлене обмеження щодо кількості пасажирів у салоні в межах наявних сидячих місць», – зазначив у коментарі Львівському порталу начальник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів.

У мерії запевняють, що повністю готові відновлювати рух громадського транспорту і очікують на рішення Кабміну.

«Відповідно до цього і прийматимемо конкретні рішення. Є декілька сценаріїв щодо того, які обмеження будуть зняті, а які залишаться, остаточної інформації ще нема. Від цього залежатиме, яка кількість транспорту виходитиме. Але загалом більшість маршрутів буде відновлена. Ми вже помаленьку доходимо до звичайного стану курсування громадського транспорту», – зазначив Орест Олеськів.

Що стосується приватних перевізників, то за інформацією управління транспорту ЛМР, зараз вже курсує близько 130 приватних автобусів, в той час як на початку квітня їх було близько 45.

«Вони також готові відновлювати рух, але, якщо будуть обмеження щодо сидячих місць, це буде досить важко повністю відновити роботу…», – пояснив Орест Олеськів.

Також начальник управління транспорту Львівської міської ради Орест Олеськів наголосив на збитках, які несе громадський транспорт через карантинні обмеження:

«У квітні приватні перевізники звернулися до нас зі списками збитків, які сягають 600 тис. грн по кожному перевізнику. Що стосується комунальних, то це 5 млн збитків по АТП-1 і близько 6 млн грн по «Львівелектротрансу».

При цьому Орест Олеськів зауважив, що «приватним перевізникам місто відшкодувало певні кошти, знайшовши можливість в певній мірі підтримати їх пропорційно до того, як була виконана їхня транспортна робота».

У ЛМР як і в ЛОДА не виключають відтермінування запуску громадського транспорту, якщо в нашому регіоні буде складна ситуація з коронавірусом.

«Це цілком можливо, тому що зараз ситуація ще не є стабільною щодо захворюваності. Відповідно таке рішення прийматиметься комісією ТЕБ і НС і штабом для запобігання поширенню коронавірусу», – сказав Орест Олеськів.

Також начальник управління транспорту Львівської міської зазначив, що у мерії не фіксують великої кількості скарг через ситуацію з транспортом:

«В основному є проблеми в декількох віддалених районах і вони спостерігаються в здебільшого зранку. Впродовж дня по суті значних проблем з транспортом нема. Більшість скарг ми бачимо у Facebook, а письмових та телефонних скарг є не так багато».

Фото: УП, Facebook/Kalambet Yuriy, Politeka.net