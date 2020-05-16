МОЗ пропонуватиме уряду запустити громадський транспорт з 22 травня, – Ляшко

Міністерство охорони здоровʼя подасть на розгляд уряду пропозицію про послаблення обмежень щодо громадського транспорту з 22 травня. Про це головний санітарний лікар України Олег Ляшко заявив в одного з українських телеканалів, передає The Бабель.

«Дату ми назвемо. І дата ця буде 22 травня. Більше всього, що ми будемо подавати до уряду на розгляд саме таку пропозицію про пом’якшення карантину. Але це не значить, що настане 22 травня і на території всієї країни одночасно поїде весь громадський транспорт», — сказав Ляшко.

За його словами, транспорт поїде тільки за сценарієм адаптивного карантину й тільки в тих регіонах, які будуть відповідати критеріям, які розробило Міністерство охорони здоров’я. Критерії також подадуть на розгляд до Кабміну, аби їх затвердили разом з умовами адаптивного карантину.

Нагадаємо, роботу громадського транспорту в Україні планують відновити з 22 травня, але з деякими обмеженнями. Про те, як транспорт в Україні виходитиме з карантину, читайте тут.

Зазначимо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.