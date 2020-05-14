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Транспорт в Україні виходитиме з карантину у три етапи

Вероніка Рой

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував три етапи запуску громадського транспорту з карантину. Втім дати ще мають узгодити з Міністерством охорони здоров’я. Про це йдеться у Telegram-каналі міністра інфраструктури.

 

«До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатись до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу», – написав Владислав Криклій.

Крім цього Мінінфраструктури зараз працює з авіаперевізниками та МЗС, щоб визначати країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

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Нагадаємо, роботу громадського транспорту в Україні планують відновити з 22 травня, але з деякими обмеженнями.

Зазначимо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.Детальніше про пом’якшення, які планують впроваджувати після 22 травня, читайте тут.

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