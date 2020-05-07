Стало відомою, коли в Україні може запрацювати громадський транспорт

З 22 травня в Україні може запрацювати громадський транспорт, але з деякими обмеженнями. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, до 22 травня використання громадського транспорту буде обмежене та в цій сфері різких змін не буде. Також Міністерстві інфраструктури також поки не говорять коли запрацює метро на території України.

Зазначимо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що з 11 травня планують збільшувати у містах України кількість функціонуючого громадського транспорту, щоб працівники закладів, які відкриються, могли добратися на роботу.

Нагадаємо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.