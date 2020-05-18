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Місцевій владі треба дозволити запускати громадський транспорт, – Зеленський

Ольга Денисяка

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Влада розглядає можливість відновлення роботи громадського транспорту, але не по всій країні одночасно. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що місцевій владі треба дозволяти відкривати громадський транспорт, де є можливість дотримання безпеки.

«Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку», – заявив Зеленський.

Голова МОЗ Максим Степанов зауважив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня.

Нагадаємо, роботу громадського транспорту в Україні планують відновити з 22 травня, але з деякими обмеженнями. Про те, як транспорт в Україні виходитиме з карантину, читайте тут. 

Зазначимо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

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