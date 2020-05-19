Аеропорт «Львів» хоче відновити пасажирське авіаперевезення із червня

Аеропорт «Львів» очікує, що найближчим часом уряд відновить пасажирські авіаперевезення, і сподівається відновити авіарейси вже у червні, як це є у більшості країн Європи. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила гендиректорка аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.

За словами Тетяни Романовської, після відновлення/тестування рейсів по Європі можна очікувати на швидке відновлення пасажирських авіаперевезення до/з України.

«Ми щодня моніторимо рішення авіакомпаній. Зараз відомо, що ряд наших перевізників готовий відновити польоти хоч сьогодні, але для цього має бути відповідне рішення від урядів країн. Зараз головне – конкретна дата відновлення пасажирських польотів від нашого уряду. Спершу очікуємо на запуск внутрішніх рейсів. Зокрема, авіакомпанія Windrose готова від початку червня здійснювати рейси зі Львова до Києва. Чартерні рейси до курортів Туреччини та Єгипту можуть стартувати з кінця червня. Wizz Air та Ryanair вже готові до відновлення польотів до Львова, але очікують на відповідні рішення уряду. Так само на сьогодні готова й авіакомпанія «Белавіа». Turkish Airlines має намір повернутися на лінію до Львова із червня–липня, а польська LOT – із липня», – повідомила Тетяна Романовська.

Тим часом аеропорт «Львів» вже готується до відновлення міжнародного пасажирського авіаперевезення в умовах карантину. За найоптимістичнішим сценарієм, це може статися із 15 червня.

«Перед входом в аеропорт усім заміряють температуру тіла. По території терміналу наносять нові розмітки, що допомагатимуть пасажирам тримати безпечну дистанцію, також купуємо скляні щити, які з’являться на стійках реєстрації та ґейтах (воротах виходу на посадку – ред), а весь персонал працюватиме у масках. Сподіваємося, що після 15 червня, а найпізніше – із липня, аеропорт «Львів» відновить регулярні міжнародні пасажирські авіаперевезення», – розповіла Львівському порталу Тетяна Романовська.

Раніше Львівський портал повідомляв, що авіаперевізники готові відновити пасажирські авіаперевезення із травня, однак через карантинну заборону відновлення авіаперевезень постійно переноситься.

Як відомо, через поширення коронавірусу наприкінці березня у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження починають знімати. За попередніми даними, більшість пасажирських авіаперевезень у країнах ЄС відновлять із 1 червня.

Також Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Після 11 травня в Україні введено «адаптивний карантин». Що це означає, читайте за цим посиланням. Загалом послаблювати карантин уряд збирається у 5 етапів. Детальніше про них читайте тут.