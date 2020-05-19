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Уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, – прем'єр

Соломія Головіна

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«Дію карантину буде продовжено, але ми переходимо, як і обіцяли до адаптивного карантину. Вже з 22 числа буде прийнято низку пом’якшень щодо карантину. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту, ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриємо готелі, крім хостелів, дозволимо роботу готелів без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом’якшена можливість проведення служб у храмах», – сказав Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері.

Прем’єр пояснив, що служби в храмах для прихожан можна буде проводити за умови не більше 1 людини на 10 кв. м релігійних споруд.

«З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація. Тут будем працювати спільно з місцевою владою», – додав Шмигаль.

За його словами, ці рішення будуть прийняті на засіданні уряду 20 травня.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Мінінфраструктури опублікувало триетапну схему відновлення регулярного пасажирського сполучення. Детальніше з нею можна ознайомитися тут.

Також ми писали про те, що в уряді розглядають можливість запуску громадського транспорту, але не у всіх областях України.

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