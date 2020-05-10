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На Львівщині відтермінували послаблення карантину

Ольга Денисяка

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У Львівській області послаблювати карантин почнуть з 15 травня. Відповідне рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС під час засідання 10 травня, повідомляє департамент захисту населення Львівської ОДА.

 

Через зростання кількісті хворих обласна комісія ТЕБ і НС скликала позачергове засідання і вирішила розпочати ослаблення на декілька днів пізніше, а саме – з 15 травня.

Зазначимо, що у Львові часткове послаблення карантину розпочнеться від 11 травня. Детальніше про це читайте тут.

Львівський портал повідомляв, що уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.

За останню добу на Львівщині зафіксовано 54 нових інфікувань коронавірусом. Так, станом на ранок 10 травня підтверджено 753 випадки інфікування коронавірусом, з них 20 – летальні.

Додамо, що протягом останніх декількох днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за 7 травня в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину. Загалом на Львівщині кількість інфікованих сягнула 660 осіб.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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