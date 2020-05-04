Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травня запустити регулярні внутрішні рейси зі Львова до Києва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

Згідно з попереднім розкладом Windrose, із 17 травня мали б відновити польоти до Анталії, із 18 травня – до Хургади, а із 20 травня – щоденний внутрішній рейс до Києва, який будуть здійснювати вранці та ввечері.

Регулярний рейс Windrose зі Львова до Києва збігається із внутрішніми рейсами перевізника до з Одеси, Харкова та Дніпра.

Водночас найбільший авіаперевізник аеропорту «Львів» Wizz Air готовий відновити польоти до Львова ще із 12 травня рейсом до Лондона. А з 15 травня мали б відновити рейси до Братіслави, Гданська, Катовіце та Дортмунда.

До 3 липня у планах угорського лоукостера Wizz Air – не лише оперативне відновлення польотів до Львова, а й відкриття з 1 липня своєї бази на львівському летовищі, де розмістить літак Airbus A320.

Базування літака Wizz Air у Львові дозволить перевізнику здійснювати польоти зі Львова за 17 напрямками. П’ять із них будуть новими для львів’ян:

Біллунн (Данія),

Таллінн (Естонія),

Лісабон (Португалія),

Гамбург (Німеччина),

Щецин (Польща).

Українська компанія SkyUp не проти відновити польоти до Львова з 13 травня рейсом до Парижа, а вже із 14 травня авіаперевізник готовий до польотів у Прагу та Тель-Авів.

Проте більшість своїх рейсів авіакомпанія планує здійснювати вже ближче до кінця травня, а польоти до Мілану та Риму можуть стартувати не раніше червня.

Водночас найбільший лоукостер Європи, Ryanair, продовжив скасовування усіх рейсів до 22 травня, адже саме з цієї дати він сподівається відновити свої чотири регулярні рейси зі Львова до Лондона, Варшави, Кракова та Меммінгену. До 24 травня перевізник готовий відновити виконання польотів за усіма сімома напрямками.

Turkish Airlines продає квитки на рейси до Львова із 28 травня, а чи не найобережніша у своїх прогнозах щодо відновлення польотів до Львова є польська авіакомпанія LOT, яка готова до виконання рейсів не раніше 1 червня.

Попри оптимістичні прогнози авіаперевізників авіаексперти радять не планувати польотів львів’янам у травні, бо можна полетіти «як фанера над Парижем».

Сьогодні, 4 травня, Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні вирішив втретє продовжити карантин в Україні. Цього разу – до 22 травня. Водночас уряд скасував низку обмежень, введених раніше через пандемію коронавірусу, але, на жаль, інформації про поновлення пасажирських авіаперевезень немає.

Незважаючи на очікування відновлення пасажирських авіаперевезень, гендиректорка аеропорту «Львів» Тетяна Романовська каже, що пишається нарощенням вантажних перевезень зі Львова до Риги, Нюрнберга, Братислави та Відня. Водночас у коментарі Львівському порталу вона заявила, що пасажирські польоти навряд чи відновляться до кінця травня.

«Пасажирські польоти до 22 травня скоріш за все не відновляться. Wizz Air спершу планує відновлення перевезень до Львова з Лондона, Берліна, Гданська, Катовіце, Братислави, Дортмунда, Вільнюса та Вроцлава. Однак термін відновлення польотів постійно переноситься. На сьогодні – це кінець травня-початок червня. Копенгаген, Ларнака Франкфурт (Хан) та Будапешт відновлять вже після цього», – повідомила Тетяна Романовська.

Схожої думки є експерт із авіаційного права, партнер юридичної фірми «Анте» Андрій Гук. Він переконаний, що відновлення міжнародного пасажирського авіаперевезення до 22 травня – малоймовірне.

«Наразі невідомо, чи вдасться відновити польоти авіакомпаній до анонсованого завершення карантину 22 травня. Необхідно дочекатися офіційних заяв уряду із приводу відновлення роботи пасажирських авіаперевезень. А відновлення міжнародного сполучення у цей час є малоймовірним, оскільки це також залежить і від рішень інших держав, де ще майже все закрито», – зауважив Андрій Гук.

Як відомо, через поширення коронавірусу наприкінці березня у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження починають знімати. За попередніми даними, більшість пасажирських авіаперевезень у країнах ЄС відновлять із 1 червня. Відновлення регулярного пасажирського авіаперевезення в Україні залежить від рішення Кабінету Міністрів та динаміки поширення коронавірусу в нашій країні.

Європейська комісія готує нові правила для авіаперевізників на тлі ймовірного послаблення карантинних обмежень. Заходи полягатимуть в обов’язковій дистанції як у літаках, так і в аеропортах, носіння індивідуальних засобів захисту пасажирами під час перельотів. Діятимуть вони доти, поки не будуть створені ліки від коронавірусу.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Після 11 травня в Україні планували ввести «адаптивний карантин». Що це означає, читайте за цим посиланням. Загалом послаблювати карантин уряд збирається у 5 етапів. Детальніше про них читайте тут.

За песимістичними прогнозами авіакомпаній, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися аж у вересні-жовтні.

Фото: аеропорт «Львів», Юра Танчин та Василь Садовий