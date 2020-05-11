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Як у Львові контролюватимуть роботу літніх майданчиків

Ольга Денисяка

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У Львові створили спеціальні робочі групи, які перевірятимуть, чи дотримуються правил карантину на літніх терасах та майданчиках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Робочі групи почнуть працювати з 11 травня. Вони перевірятимуть роботу майданчиків та терас щодо дотримання карантинних вимог, а також дотримання правил щодо площі, місця розташування тощо.

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що з 14:00 год. перша робоча група почне працювати у Галицькому районі, адже тут найбільше літніх терас та майданчиків. Згодом такі групи запрацюють і в інших районах міста.

«Рейди будуть проводитись на предмет дотримання карантинних вимог роботи, а також паспортів майданчиків щодо розташування, площі тощо. Якщо будуть порушення, ми їх будемо фіксувати і будемо давати попередження, а опісля – прийматимемо рішення щодо міри покарання. Узагальнена інформація щодо результатів рейдів буде сьогодні станом на 19:00 год», – розповіла Ірина Маруняк.

Львівський портал повідомляв, що уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.

Детальніше про часткове послаблення карантину у Львові читайте тут.

Зазначимо, що 10 травня через зростання кількісті хворих обласна комісія ТЕБ і НС скликала позачергове засідання і вирішила розпочати ослаблення на декілька днів пізніше, а саме – з 15 травня.

Вподовж минулої доби на Львівщині зафіксували 45 нових інфікувань коронавірусом. Загалом в області підтверджено 798 випадків інфікування коронавірусом, з них 21 – летальний.

Додамо, що протягом останніх декількох днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за 7 травня в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину. Загалом на Львівщині кількість інфікованих сягнула 660 осіб.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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