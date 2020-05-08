65 хворих за добу – новий коронавірусний антирекорд на Львівщині

За добу на Львівщині ПЛР-тестами діагностовано 65 нових випадків коронавірусу. Кількість інфікованих загалом сягає 660 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 — летальні.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2848 осіб. Зараз у лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.