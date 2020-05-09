Соломія Атаманчук: «Коронавірус дав нам усвідомлення того, що всі ми є смертними»

Гештальт-терапевт Соломія Атаманчук про те, яким чином пережити пандемію коронавірусу і не померти від паніки, як приглушити тривожність за себе і близьких:

«Коронавірус дав нам усвідомлення того, що всі ми є смертними. Хоча смерть існувала і до пандемії, але наша психіка влаштована так, щоб про це не думати: мовляв, зараз мене це не стосується, це станеться колись, але не тепер. Нині весь світ в один момент зрозумів свою безпорадність перед обличчям смерті. І багаті, і бідні, і здорові, і хворі не застраховані від цього. Звідси і взявся страх за своє життя і за життя рідних.

Дуже важливо розуміти, що стоїть за цим страхом. У когось це боязнь нереалізації в цьому житті, самотності, негативний досвід перебування у лікарнях… Все це може спровокувати новий виток занепокоєння.

Що стосується тривоги за близьких, то тут слід задуматися над тим, чим важливі ці люди для нас, які слова хотілося б їм сказати, але вони досі залишились несказаними. Знову ж таки всі ці страхи нас повертають до цінностей, пріоритетів, які є у нашому житті.

Як приглушити у собі це занепокоєння? Насамперед важливо його усвідомити. Просто прислухайтеся до себе і дайте відповідь на запитання: що я відчуваю? А вже звідси спробуйте з’ясувати про що цей страх, звідки він. Також дуже важливо ділитися з кимось своїми переживаннями, проговорювати їх. Якщо такої людини нема, можна просто їх записувати, вести щоденник.

При тривозі дуже добре допомагають будь-які техніки, які дозволяють зосередитися на стані «тут і зараз». Зокрема, дієвим інструментом є «заземлення»: зробіть кілька кроків і відчуйте під ногами підлогу, можна просто лягти на неї і спостерігати за станом свого тіла, якщо є можливість, вийти на вулицю, пройдіться босоніж по землі.

Ще одна техніка – зосередження на диханні. Це також дозволить повернутися від думок, які «кошмарять», у момент «тут і зараз». Можна просто аналізувати навколишнє середовище: про себе або навіть вголос перелічувати все, що бачите у інтер’єрі, який споглядаєте, чи на вулиці.

Тримайте у кишені камінець, і коли нападає тривога, перебирайте його у руках, відчуваючи його структуру. Це знову ж таки перемкне вас на якісь тілесні відчуття і момент «тут і зараз».

Також дієвими є арт-техніки. Це не має бути якийсь особливий художній малюнок, можна звичайним олівцем намалювати те відчуття, яке зараз вас наповнює. Подумайте, що далі робити з цією ілюстрацією: просто відкласти, спалити чи порвати… Це також працюватиме.

Звісно вітаються будь-які фізичні навантаження: спорт, танці чи просто прибирання. Дієвими можуть бути навіть прийняття ванни чи приготування кави… Але все це слід робити в усвідомленому стані, концентруватися на тих діях, які виконуються в конкретний момент».

Детальніше читайте у інтерв’ю Львівського порталу з Соломією Атаманчук «Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину».

Фото: з особистого архіву Соломії Атаманчук