Від 6 травня ФОПи можуть отримати допомогу на дитину: інструкція

Від 6 травня підприємці першої та другої груп на час карантину можуть отримати фінансову допомогу на дітей до 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Допомога призначається на період карантину з місяця звернення та на один місяць після дати його відміни на кожну дитину до 10 років включно.

Зокрема, виплачується:

на дітей віком до 6 років — 1779 грн;

на дітей віком від 6 років — 2218 грн.

Допомогу на дітей фізичні особи-підприємці можуть оформити онлайн, заповнивши електронну форму на офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики в розділі «е-сервіси» або за посиланням, а також скориставшись Єдиним порталом державних послуг «Дія».

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В електронній формі заявник подає такі документи/відомості:

фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків);

фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

фотокопію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Крім того, можна звернутися чи надіслати поштою документи у відділи соціального захисту за місцем реєстрації чи фактичного проживання.

У паперовій формі заявник подає такі документи:

копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Львівський портал повідомляв, що 1 травня під стіни Львівської міськради вийшли активісти, які вимагали відновити конституційне право на працю. Представники мікробізнесу (ФОПи) стверджують, що карантин є дискримінацією на користь великого бізнесу. Поліція склала на організатора пікету адмінпротокол за порушення правил карантину.

Зазначимо, що деяких львівських ФОПів, які не працюють під час карантину, звільнять від податків. Перелік – за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, 29 квітня під будівлею Кабміну на акцію протесту зібралися малі підприємці з вимогою послабити карантин. Цього ж дня уряд прийняв рішення дозволити роботу продовольчих ринків.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я закликають громадян не ходити на мітинги, щоб не інфікуватися.