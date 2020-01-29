Скільки українці платитимуть за медичні послуги у 2020 році: НСЗУ опублікувала попередні тарифи

Національна служба здоров’я України опублікувала попередні тарифи на медичні послуги, які прописані у проєкті постанови Кабміну «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».

«На сайті МОЗ розміщено проєкт найочікуванішої постанови, яка визначає тарифи та механізми оплати медичних послуг для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами», – інформує НСЗУ.

Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році включає такі тарифи, як наприклад:

4 563,64 грн базова ставка за проліковані випадки, які включено до пакетів «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій». Тариф встановлюється як комбінація глобальної ставки та базової ставки на пролікований випадок, до якої застосовуються вагові коефіцієнти, що враховують складність клінічних випадків та інтенсивність використання ресурсів;

19 332,31 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок);

16 001,43 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок);

8 136,03 грн тариф на пологи, передбачені специфікаціями;

від 26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках (залежно від складності наданої медичної послуги).

При цьому зазначається, що до тарифів за медичні послуги, які передбачені проєктом постанови, не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету.

Детальну інформацію про інші тарифи дивіться тут.

Раніше Львівський портал писав про те, що Кабмін затвердив ціни на операції з пересадки органів.