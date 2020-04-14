Через коронавірус авіасполучення можуть не відновити до вересня

Згідно з песимістичними прогнозами авіаперевізників, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися у вересні-жовтні 2020 року. Про це заявив гендиректор держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Павло Рябікін в інтерв’ю Економічній правді.

За словами Рябікіна, авіаперевезення після завершення карантину будуть відновлюватися поетапно.

«Напевно, коли країна зрозуміє, що ситуація з епідемією знаходиться під контролем, в якийсь момент відкриються внутрішні перевезення», – заявив гендиректор «Борисполя».

«Відкриття міжнародного повітряного сполучення буде грунтуватися на декількох факторах. Перш за все – як буде виглядати ситуація з коронавірусом, і наскільки країни будуть довіряти статистиці партнерів», – сказав Рябікін.

Якщо судити по песимістичним прогнозам авіаперевізників, заявив він, то відновлення перевезень може відбутися у вересні-жовтні цього року.

«Оскільки зимова навігація слабша, то активна реанімація ринку почнеться через рік», – заявив керівник аеропорту.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.