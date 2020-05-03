Сільрада скасувала обмеження на в’їзд та виїзд з Давидова

У неділю, 3 травня, сільська рада села Давидів вирішила пом’якшити карантин та скасувала обмеження на в’їзд та виїзд з населеного пункту для приватного транспорту. Про це йдеться у заяві Давидівської об’єднаної територіальної громади, передає Львівський портал.

Місцевий штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прийняв рішення скасувати обмеження на в’їзд та виїзд у населений пункт, яке було запроваджене 29 квітня. Зазначимо, що у Давидові – 23 інфікованих коронавірусом.

«Враховуючи контрольовану епідситуацію та належне виконання усіх доручень та розпоряджень обласного та місцевого рівнів прийнято рішення щодо відміни режиму обмеження в’їзду та виїзду в село Давидів приватного транспорту», – йдеться в повідомленні

Водночас комісія продовжила інші протиепідемічні заходи. Зокрема, усіх, хто знаходиться на самоізоляції, або має ознаки ГРВІ, тестуватимуть на коронавірус. У селі продовжать працювати патрулі, що слідкують за дотриманням карантинних вимог населенням. Також дезінфікуватимуть громадські місця.

У Давидівській ОТГ додали, що місцеві медики опитали близько 1000 мешканців. Вони з’ясували, що всі контактні особи дотримуються самоізоляції. Ознак респіраторного захворювання у них не виявлено.

Як писав Львівський портал, 29 квітня через поширення коронавірусу село Давидів закрили на карантин. У населеному пункті проживає 6 тисяч людей. Втім за день там зафіксували 20 випадків захворювання на коронавірус. Від 30 квітня Давидів дезінфеікували спецслужбами зі Львова.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

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