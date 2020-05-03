ОСТАННІ НОВИНИ

Сільрада скасувала обмеження на в’їзд та виїзд з Давидова

Ольга Денисяка

|

У неділю, 3 травня, сільська рада села Давидів вирішила пом’якшити карантин та скасувала обмеження на в’їзд та виїзд з населеного пункту для приватного транспорту. Про це йдеться у заяві Давидівської об’єднаної територіальної громади, передає Львівський портал.

 

Місцевий штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прийняв рішення скасувати обмеження на в’їзд та виїзд у населений пункт, яке було запроваджене 29 квітня. Зазначимо, що у Давидові – 23 інфікованих коронавірусом.

«Враховуючи контрольовану епідситуацію та належне виконання усіх доручень та розпоряджень обласного та місцевого рівнів прийнято рішення щодо відміни режиму обмеження в’їзду та виїзду в село Давидів приватного транспорту», – йдеться в повідомленні

Водночас комісія продовжила інші протиепідемічні заходи. Зокрема, усіх, хто знаходиться на самоізоляції, або має ознаки ГРВІ, тестуватимуть на коронавірус. У селі продовжать працювати патрулі, що слідкують за дотриманням карантинних вимог населенням. Також дезінфікуватимуть громадські місця.

У Давидівській ОТГ додали, що місцеві медики опитали близько 1000 мешканців. Вони з’ясували, що всі контактні особи дотримуються самоізоляції. Ознак респіраторного захворювання у них не виявлено.

Як писав Львівський портал, 29 квітня через поширення коронавірусу село Давидів закрили на карантин. У населеному пункті проживає 6 тисяч людей. Втім за день там зафіксували 20 випадків захворювання на коронавірус. Від 30 квітня Давидів дезінфеікували спецслужбами зі Львова.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

У Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...