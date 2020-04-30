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У віллі Бачевських через місяць планують відкрити відділення «ПриватБанку»

Соломія Головіна

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У Львові тривають роботи з відновлення вілли Бачевських, що на вул. Вітовського, 35-А: ще раніше тут демонтували незаконну скляну прибудову, а зараз працюють над відновленням кольористики, вікон, збереженням зелених насаджень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У мерії нагадали про домовленість з новим орендарем: своє банківське відділення тут має облаштувати «ПриватБанк».

«Протягом останніх півтора місяці відбувалося узгодження кольору, піднімали різні архівні матеріалами, щоб все чітко дослідити. Тривають також роботи з відновлення вікон. Та управління екології знайшло рішення як зберегти зелені насадження, які були пошкоджені попереднім орендарем», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

При цьому він висловив переконання, що вже через місяць у віллі Бачевських відкриють відділення банку.

«Отож, зараз тривають активні роботи з відновлення вілли. Думаю, за місяць часу буде забрано паркан, і там відкриється відділення банку. Дякую теперішнім орендарям – ПриватБанку, які перші вийшли з ініціативою, і дбають про збереження цієї історичної будівлі», – розповів Андрій Москаленко.

Також він додав, що досі тривають суди з попереднім власником. Перший штраф у розмірі 17 тис. грн вони визнали і сплатили – цей штраф стосувався кольористики і вікон будівлі. На другий штраф – це 170 тис. грн, щодо скляної добудови, вони подали до суду.

Зазначимо, раніше у віллі Бачевських хотіли відкрити ресторан.

Власником вілли Бачевських є приватне підприємство «Кас Консалтинг». Вперше за самовільні роботи на віллі його оштрафували у серпні 2018 року. Тоді за перефарбовування будівлі із бежевого у сірий колір без жодних дозволів та заміну вікон на компанію збирались накласти максимальний штраф – 170 тисяч гривень. Однак представники фірми запевнили посадовців мерії, що оформлять всі необхідні документи і перефарбують віллу у первинний колір. Тому штраф зменшили вдесятеро – до 1700 гривень. Цей штраф підприємство сплатило.

Згодом, у листопаді 2018 року, на віллі Бачевських незаконно встановили скляну прибудову. Через це міське управління охорони історичного середовища навіть зверталось у поліцію, однак жодної відповіді так і не отримало.

Через цю самовільну прибудову адміністративна комісія при виконкомі міської ради Львова вдруге оштрафувала власника вілли Бачевських у березні 2019-го. За самобуд на пам’ятці архітектури місцевого значення «Кас Консалтинг» мало сплатити 170 тисяч гривень.

Через цей приватне підприємство «Кас Консалтинг» подало в суд на міську раду Львова. Згодом у компанії заявили, що вілла Бачевських не є пам’яткою архітектури, а потім взагалі оголосили намір укласти з Львівською міськрадою мирову угоду. Однак Андрій Москаленко зауважив, що сплата 170 тисяч гривень штрафу все ще є актуальною.

Як писав Львівський портал, віллу Бачевських купило приватне підприємство «Кас Консалтинг» у 2016 році. Відтоді воно й розпочало реконструкцію, не маючи на це жодних дозволів.

Про те, що роботи у пам’ятці відбуваються незаконно, неодноразово говорили у міськраді Львова. А минулого року під час презентації проекту реконструкції вілли представник «Кас Консалтингу» Орест Вишневський визнав, що роботи проводили без необхідних дозвільних документів і додав, що припиняти їх не будуть.

На території вілли Бачевських навіть хотіли будувати житло. Втім восени 2018 року міська рада Львова таку ідею відхилила.

Додамо, що віллу Бачевських у Львові звели у 1924 році. У міжвоєнний час у цьому будинку жив власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. За Польщі тут також розміщувався почесний консулят Австрії, в часи СРСР – дитячий садок. У 2017 році віллу Бачевських продали.

Фото: ЛМР

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