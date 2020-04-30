У Міносвіти не виключають можливості повернення студентів до навчання

Якщо обмежувальні карантинні заходи будуть зняті, то є вірогідність того, що у червні студенти зможуть повернутися за парти, особливо це стосується захисту дипломних робіт. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний, передає УНН.

«Якщо будуть зняті ті обмеження, які зараз забороняють нам перебувати у навчальних аудиторіях, бібліотеках…то, ми зможемо ще в червні повернутися до навчання, це буде рішення кожного окремого університету. Тому що такий дозвіл буде не виключено, що ми можемо повернутися у червні до навчання», – зазначив він.

Також він наголосив, що в першу чергу це може стосуватися захисту дипломних робіт, якщо ніяким чином не вдається їх організувати дистанційно

Раніше Львівський портал повідомляв, що заклади вищої освіти в Україні завершать навчальний рік дистанційно.

Нагадаємо, через коронавірусний карантин в Україні закрились дитсадки, а школи, виші і заклади профтехосвіти перейшли на дистанційний режим навчання. Нещодавно МОН закликало школи не планувати останні дзвоники і випускні.

Навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. Якщо після завершення карантину учні повернуться за шкільні парти у травні, то пробне ЗНО пройде в травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться наприкінці червня.

Якщо ж до навчання школярі повернуться у червні, то МОН теж зможе організувати пробне ЗНО в межах червня до старту основної сесії.

Нагадаємо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня