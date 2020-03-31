У МОН спрогнозували, скільки триватиме навчальний рік, коли відбудеться ЗНО та вступна кампанія

Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії в залежності від тривання загальнонаціонального карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

Якщо карантин завершиться до 1 тижня червня

Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Після карантину для них організовується коригуюче навчання: вчитель ідентифікує теми, за якими є пробіли у знаннях, відчитує ті, які є критичними для класу, вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома.

Випускники 11-х класів також вчаться до кінця червня – коригують пробіли в програмі, готуються до ЗНО.

ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Результати основної сесії ЗНО стануть відомі наприкінці липня.

Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

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Якщо карантин продовжується до початку серпня

Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі повинні будуть здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання. Сам навчальний рік 2020-2021 триватиме до кінця червня.

ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня.

Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня.

Також 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит. Однак напередодні тестування усім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість скласти пробне тестування очно. Дата проведення пробного ЗНО залежить від терміну карантину.

Через епідеміологічну ситуацію буде скасовано державну підсумкову атестацію у 4 та 9 класах.

За обох сценаріїв для студентів вищих навчальних закладів завершення навчального року відбуватиметься так:

для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався;

екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік;

для студентів випускних років захисти дипломних робіт та атестаційні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.

Також 15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн-тестовий зошит. Однак напередодні тестування усім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість скласти пробне тестування очно. Дата проведення пробного ЗНО залежить від терміну карантину.

Раніше т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомляла, що навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу – в травні або червні, учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал.

Нагадаємо, загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня, продовжено на 21 день – до 24 квітня.