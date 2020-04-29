Wizz Air оголосила про відкриття п’яти нових напрямків з львівського аеропорту

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття п’яти напрямків з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Мова йде про польоти до Біллунна (Данія), Таллінна (Естонія), Лісабона (Португалія), Гамбурга (Німеччина), Щецина (Польща). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі летовища.

Зазначається, що рейси стартуватимуть у липні:

Львів – Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;

Львів – Таллін (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;

Львів – Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

Львів – Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;

Львів – Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня.

Авіаквитки можна забронювати на сайті авіакомпанії Wizzair.com

Як повідомляв Львівський портал, через загрозу поширення коронавірусної інфекції наприкінці березня в Україні зупинили авіасполучення.

Згідно з песимістичними прогнозами авіаперевізників, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися у вересні-жовтні 2020 року.

Нагадаємо, що карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Раніше Львівський портал вже повідомляв, що авіакомпанія WizzAir планує відкриття нових напрямків зі Львова та створення бази.

Додамо, лоукост Wizz Air повернувся до Львова у квітні 2017 року, після того, як роком раніше був вимушений закрити авіасполучення. Через Російську агресію 20 квітня 2015 року Wizz Air закрив свою українську авіакомпанію «Візз Ейр Україна». До цього у період анексії Криму Росією перевізник скасував відкриття бази у Львові.