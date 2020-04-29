ОСТАННІ НОВИНИ

Wizz Air оголосила про відкриття п’яти нових напрямків з львівського аеропорту

Соломія Головіна

|

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття п’яти напрямків з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Мова йде про польоти до Біллунна (Данія), Таллінна (Естонія), Лісабона (Португалія), Гамбурга (Німеччина), Щецина (Польща). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі летовища.

 

Зазначається, що рейси стартуватимуть у липні:

  • Львів – Гамбург (Німеччина) рейси по понеділках і п’ятницях із 3 липня;
  • Львів – Таллін (Естонія) щовівторка, четверга і щосуботи з 2 липня;
  • Львів – Біллунн (Данія) щосереди та щонеділі з 1 липня;
  • Львів – Лісабон (Португалія) щосереди та щонеділі з 1 липня;
  • Львів – Щецин (Польща) щоп’ятниці та щопонеділка із 3 липня.

Авіаквитки можна забронювати на сайті авіакомпанії Wizzair.com

Як повідомляв Львівський портал, через загрозу поширення коронавірусної інфекції наприкінці березня в Україні зупинили авіасполучення.

Згідно з песимістичними прогнозами авіаперевізників, відновлення пасажирських авіаперевезень може відбутися у вересні-жовтні 2020 року.

Нагадаємо, що карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Раніше Львівський портал вже повідомляв, що авіакомпанія WizzAir планує відкриття нових напрямків зі Львова та створення бази.

Додамо, лоукост Wizz Air повернувся до Львова у квітні 2017 року, після того, як роком раніше був вимушений закрити авіасполучення. Через Російську агресію 20 квітня 2015 року Wizz Air закрив свою українську авіакомпанію «Візз Ейр Україна». До цього у період анексії Криму Росією перевізник скасував відкриття бази у Львові.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...