COVID-19 на Львівщині: 371 інфікування, 13 летальних випадків

Станом на ранок у Львівській області підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них – 13 летальні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 371 особи, 13 людей померло, 58 пацієнтів одужало.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1633 особи, госпіталізовані – 344, на амбулаторному лікуванні – 1289 осіб, виписані – 243 особи. Зараз у лікарні перебуває 101 особа, з них в реанімації – 4 осіб, на апаратні ШВЛ нема нікого.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 162 ПЛР-тести, з яких 13 – позитивні.

Нагадаємо, станом на ранок 27 квітня у Львові та області було зафіксовано 358 хворих на коронавірусну інфекцію. Від інфекції померло 12 людей, а 57 хворим вдалося побороти недугу.

Через поширення коронавірусу в Україні ще з 12 березня запровадили карантин. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.