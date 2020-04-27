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Львівські медики, які заразились коронавірусом, отримають по 20 000 гривень

Ольга Денисяка

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У Львові 27 медичних працівників, котрі заразились коронавірусом, отримають від міста по 20 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили 27 квітня у пресслужбі Львівської міської ради

 

27 львівських медичних працівників, котрі заразились COVID-19, отримають від міста по 20 тисяч гривень. Відповідне розпорядження підписав міський голова Львова Андрій Садовий.

Як уточнили у міському штабі з протидії поширенню коронавірусу, мова йде про 27 медичних працівників міських установ, зокрема: 5 – лікарів, 9 – медичних сестер, 8 – лаборантів, 2 – рентген-лаборантів, 3 осіб молодшого медичного персоналу.

Раніше Львівський портал повідомляв, що загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 49 медиків.

Зокрема, захворіли 16 медиків Центру легеневого здоров’я. Раніше у Яворівському районі від коронавірусу померла медсестра, яка працювала в обласному Центрі легеневого здоров’я.

Також на Львівщині на коронавірус захворіла найкраща сімейна лікарка України. Через спалах коронавірусу закрили на карантин амбулаторію сімейної медицини в смт Рудно.

Загалом станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 українських медиків.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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