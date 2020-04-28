Дитсадки у Львові працюватимуть протягом усього літа

Після того, як уряд послабить карантин і дозволить знову запрацювати дитсадкам, у Львові дошкільні навчальні заклади працюватимуть упродовж літа. Про це сьогодні, 28 квітня, під час позачергової сесії розповіла очільниця міського штабу боротьби з коронавірусом Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

Цьогоріч дитсадки не закриватимуться на літо, як є зазвичай. Після того, як Кабмін дозволить відновити роботу дитячим дошкільним закладам, садочки працюватимуть і влітку.

«Кожен із на розуміє, що людина не зможе вийти на роботу, якщо вона не матиме можливості кудись відвести свою маленьку дитину. Ми для себе маємо чітке розуміння, як би ми мали відновити роботу дитсадків у Львові. Дошкільні навчальні заклади мали би бути відкриті першочергово для тих батьків, які підуть на роботу. Подивимось, які будуть обмеження після 11 травня, адже ми зобов’язані виконувати все те, що прийнято на рівні держави… Але якщо садки відкриваються, то вони працюватимуть протягом літа. Це логічно», – наголосила Галина Слічна.

Нагадаємо, у мерії також заявили, що учні до школи вже не вийдуть, а завершуватимуть навчальний рік дистанційно. Єдиним винятком можуть бути лише 11-класники, для яких при потребі планують організувати консультації.

Нещодавно у Міносвіти вже заявили, що навчальний рік в українських школах може завершитися дистанційно. У зв’язку з цим МОН опублікувало рекомендації щодо завершення навчального року та оцінювання.

Також школи закликали не планувати останні дзвоники і випускні. Про варіанти проведення ЗНО-2020 читайте тут.

Щодо вищих навчальних закладів, то в Міносвіти раніше вже заявили, що навчальний рік вони закінчують дистанційно.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.