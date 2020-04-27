В Україні міжміське та приміське сполучення може запрацювати з 12 травня, – Криклій

У Міністерстві інфраструктури з 12 травня в Україні планують відновлювати приміське і міжміське автобусне та залізничне сполучення. Про це в інтерв’ю «Ліга.Бізнес» розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Так. Ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато залежить від того, які показники поширення вірусу ми будемо мати до 12 травня. Надалі плануємо і авіасполучення. Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють – обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів – невигідно. Вигідніше не літати», – зазначив Владислав Криклій.

Він зазначив, що скоріш за все діятимуть стримуючі рішення та обмеження: маски, термоскрінінг, де це можливо, у міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця.

« Інакше ми будемо мати гіперболічне зростання захворюваності. Ми готуємо пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину, наступного тижня з нашого боку все буде готово. Найголовніше, потрібен буде «плюс» від МОЗ – у них перша скрипка», – додав очільник Мінінфраструктури.

Зазначимо, раніше міністр інфраструктури Владислава Криклія повідомляв, що громадський транспорт в Україні відновить роботу не раніше червня. Також і прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадський транспорт в Україні не запустять до 11 травня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Також президент Володимир Зеленський назвав дві ключові умови виходу з карантину.

Нагадаємо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.