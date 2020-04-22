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Громадський транспорт в Україні не запустять до 11 травня, – Шмигаль

Вероніка Рой

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в рамках плану по виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту. Про це він розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

 

Так, Шмигаль допустив, що в рамках першого етапу буде певне пом’якшення обмежень функціонування міського транспорту, проте будуть певні умови та збережеться соціальна дистанція.

Наступним етапом буде запуск міжміського, а потім – міжобласного сполучення.

«Напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень. Очевидно, етапність відновлення пасажирських перевезень нам зрозуміла. Але від якого дня ми почнемо це робити, я зараз не можу сказати. Власне, над цим наші аналітики працюють», – сказав Денис Шмигаль.

Також він додав, що запуск громадського транспорту буде «точно не до 11 травня».

На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, громадський транспорт в Україні відновить роботу не раніше червня.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Згодом уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Втім у Міністерстві охорони здоров’я вже повідомили, що пропонуватимуть продовження карантину до 12 травня.

17 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що послабити карантин, в тому числі й щодо транспорту, в Україні планують у травні, однак все залежить від рівня захворюваності.

Нагадаємо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.

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