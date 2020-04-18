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Криклій вважає, що громадський транспорт не запустять до кінця травня

Наталя Дуляба

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що громадський транспорт в Україні відновить роботу не раніше червня. Про це він заявив в інтерв’ю 24 каналу.

 

«Якщо говорити про громадський транспорт, то я гадаю, що (робота відновиться – ред.) після того, як у нас будуть зніматися карантинні обмеження. Але це буде не раніше, ніж червень. Бо у травні ми теж будемо бачити піки захворюваності, тому ми маємо цей період пройти. І коли вже хвиля піде на зниження, тоді можна буде поновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Але певні обмеження все одно залишаться», – сказав Владислав Криклій.

Щодо авіаперевезень, то Криклій не очікує, що Європа відкриє повітря до кінця літа. Тому відновлення регулярних перевезень у вересні міністр вважає «цілком ймовірним».

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Згодом уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що послабити карантин в Україні можуть в середині травня, але якщо до цього часу всі громадяни будуть дотримуватися встановлених обмежень.

17 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що послабити карантин, в тому числі й щодо транспорту, в Україні планують у травні, однак все залежить від рівня захворюваності.

Нагадаємо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.

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