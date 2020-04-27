Україна може вийти з карантину швидше, ніж заплановано, – прем’єр

У разі зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусом етапи виходу з карантину можуть об’єднати. Тобто країна зможе вийти з карантину швидше запланованого. Про це написав на сторінці у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Львівський портал.

Стартова точка послаблення карантину призначена на 11 травня, а наступні етапи не прив’язані до конкретних дат.

«Якщо уряд бачитиме, що кількість захворілих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу», – пише Шмигаль.

Водночас він наголосив, що в разі збільшення кількості нових випадків інфікування карантинні обмеження посилять.

Також він розповів, що Мінекономіки та МОЗ розробили критерії роботи та алгоритми контролю продовольчих ринків. Шмигаль нагадав, що рішення про відкриття понад 280 ринків можуть ухвалити вже 29 квітня. Кількість ринків може бути збільшена, якщо вони дотримуватимуться правил.

«На окремих етапах передбачається відкриття з обмеженнями деяких закладів. Ці обмеження будемо на кожному етапі пом’якшувати. Це стосується закладів освіти, кав’ярень, спортивних залів тощо», – зазначив прем’єр.

Львівський портал повідомляв, що 24 квітня уряд оприлюднив етапи виходу України з карантину.

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Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Також президент Володимир Зеленський назвав дві ключові умови виходу з карантину.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірусом заразилися уже 358 людей. За останню добу виявили 10 нових хворих. Недуга забрала життя 12 мешканців. Побороти COVID-19 вдалося 57 особам.

Епіцентром захворюваності залишається Львів. На другому місці – Пустомитівський район, на третьому – Жовківський.

Натомість в Україні загалом коронавірусну інфекцію пілхопили більше 9000 людей. Від COVID-19 померли 220 українців, водночас ще 864 людини виздоровіли.