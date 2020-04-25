Коронавірус на Львівщині: де виявили нових хворих

Станом на суботу, 25 квітня, COVID-19 лабораторно підтвердили у 317 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 19 нових хворих: у Львові, Червонограді, Жовківському і Стрийському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

На Львівщині діагноз «коронавірус» лабораторно підтвердили вже у 317 людей.

Перше місце за рівнем захворюваності й надалі займає Львів – 221 особа, друге – Пустомитівський район (37 осіб), третє – Жовківський район (23 особи). Найменше зафіксованих випадків COVID-19 – у Трускавці і в Миколаївському районі.

За останню добу жодного нового хворого не виявили у 10 районах області, де раніше вже були зафіксовані випадки коронавірусу.

Станом на 25 квітня 317 випадків коронавірусної інфекції виявили у мешканців:

Львова – 221 (+14 випадків);

Пустомитівського району – 37 (+0 випадків);

Жовківського району – 23 (+3 випадки);

Стрийського району – 6 (Моршин – 2, Стрий – 4) (+1 випадок);

Яворівського району – 7 (+0 випадків);

Кам’янка-Бузького району – 3 (+0 випадків);

Перемишлянського району – 2 (+0 випадків);

Городоцького району – 2 (+0 випадків);

Старосамбірського району – 2 (+0 випадків);

Мостиського району – 2 (+0 випадків);

Миколаївського району – 1 (+0 випадків);

м. Трускавець – 1 (+0 випадків);

м. Червоноград – 5 (+1 випадок);

м. Дрогобич – 5 (+0 випадків).

Загалом із підозрою на коронавірус до медиків на Львівщині звернулися 1937 людей, за останню добу – 88 осіб. У лабораторіях вже провели 2854 ПЛР-тести, позитивний результат виявився у вищезгаданих 317 осіб.

Коронавірусна інфекція забрала життя 12 жителів Львівської області. Восьмеро померлих були зі Львова, інші – з Жовківського, Пустомитівського, Мостиського, Яворівського районів.

Побороти коронавірус вдалося вже 41 мешканцю області.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.