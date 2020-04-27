У поминальні дні кладовища відвідали 13 тисяч українців

Цьогоріч лише 13 тисяч людей відвідали кладовища у поминальні дні для вшанування померлих . Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень. За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч поки лише 13 тисяч людей відвідали кладовища для вшанування померлих», – йдеться у повідомленні.

За даними ОП, у минулі роки кладовища у поминальні дні відвідували 5-7 мільйонів людей.

Такж міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня.

Як писав Львівський портал, на під час поминальних днів біля кладовищ на Львівщині мали патрулювати поліцейські, аби не допустити скупчення людей. А міськрада Львова заборонила відвідування міських кладовищ у поминальні дні.

Нагадаємо, на час великодніх свят Нацполіція України працювала у посиленому режимі. Правоохоронці патрулювали біля церков і стежили, аби не було скупчення людей, аби віряни дотримувались дистанції і мали маски. Участь у богослужіннях загалом взяли майже 130 000 українців. Порушення виявили у 12 областях та в Києві, натомість у Львові – ні.

На Великдень храми Львівщини відвідали близько 38 000 мешканців, що менше 2% від усього населення області. При цьому правоохоронці не склали жодного адмінпротоколу на мешканців Львівщини, які все-таки прийшли до церкви, адже люди мали маски і дотримувались дистанції. Поліцейські пильно стежили за тим, аби люди не скупчувались.

Натомість порушниками карантину на Великдень у Львівській області виявились любителі посмажити шашлик у парку. Правоохоронці склали 25 адмінпротоколів на таких осіб.

Загалом на Львівщині виявили 585 порушників карантину, однак суд оштрафував лише 11-ох.