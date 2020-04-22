У Львові ще 350 людей протестували на коронавірус. Які результати?

У вівторок, 31 квітня, у Львові експрес-тестами на коронавірус протестували ще 353 осіб. Це медичні працівники, хворі з пневмонією, вагітні жінки та працівники різних підприємств. Про це Львівському порталу повідомилиу пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашній день було протестовано 353 осіб. Зокрема:

89 – медичні працівники;

21– хворі з пневмонією;

31– вагітні жінки;

212 – працівники різних об’єктів міста.

Позитивний результат, що дає підозру на COVID-19, був у восьми людей: в одного хворого з пневмонією та семи працівників підприємств.

Загалом від 30 березня у Львові експрес-тести на коронавірус зробили близько 9 000 осіб. Це водії, соцпрацівники, пацієнти лікарень з пневмонією або гострими респіраторними захворюваннями, медпрацівники, вагітні жінки, працівники різних підприємств та інші.

Швидкі тести на COVID-19 у Львові почали робити 30 березня. Першочергово їх пройдуть понад 6000 людей. Втім тестування роблять не всім жителям, а водіям громадського транспорту, медикам та соцпрацівникам. Нещодавно до цього списку додали й священників. Загалом у місті збираються перевірити 500 священнослужителів усіх конфесій. Про перші результати експрес-тестів отців читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, адже дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібне проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Такі ПЛР-рести робить обласний лабораторний центр МОЗ і ще три лабораторії у Львові.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого. Адже специфічного лікування хворих на COVID -19 досі немає, хворобу лікують залежно від симптомів.

Детальніше про достовірність тестів на COVID-19, коли і в яких випадках їх потрібно робити, можна дізнатися за цим посиланням.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.