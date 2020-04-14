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Достовірність тестів на Covid-19. Коли і в яких випадках потрібно їх робити

Андрій Котенський

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Із появою експрес-тестів на виявлення збудника Covid-19 в українських аптеках, все більше людей звертаються із запитаннями: «чи достовірні такі тести?», «чи можна зробити тест самостійно?». Медики «Гарячої лінії «Стоп-коронавірус» підготували інформацію стосовно різновидів та порядку тестування, аби застерегти від недостовірної та маніпулятивної інформації, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як повідомляється, на сьогодні є два види тестування на виявлення збудника Covid-19: експрес-тести та ПЛР-тестування.

  1. ЕКСПРЕС-ТЕСТУВАННЯ спрямоване на виявлення антитіл (захисні білки, які виробляються для боротьбі зі збудником хвороби) в організмі людини.

Похибка при експрес-тестуванні вища, ніж при ПЛР-тестуванні. Чому: бо антитіла в крові хворого з’являються на 5-7 день зараження, відповідно, проведений раніше експрес-тест може дати хибнонегативний результат. Це є мінусом експрес-тестування. Але є і «плюсом» – на відміну від ПЛР-тесту експрес-тест може показати чи людина хвора на момент тестування чи вже перехворіла на коронавірус (антитіла в крові можуть зберігатися від 1 до 6 місяців).

ЕКСПРЕС-ТЕСТ ПОТРІБНО РОБИТИ ЛИШЕ В МЕДЗАКЛАДІ

Для проведення експрес-тесту необхідно взяти цільну венозну або капілярну кров (з пальця). Рекомендується, проводити тест за допомогою венозної крові, оскільки її легше набрати в достатньому об’ємі і методом центрифугування збільшити концентрацію антитіл – чутливість тесту в такому випадку збільшується з 88% до 91%, що робить результат достовірнішим.

  1. ПЛР-ТЕСТ (полімеразної ланцюгової реакції) проводиться лише в лабораторії. При ПЛР-тестуванні беруть мазки з верхніх дихальних шляхів (носоглотки) і відібраний матеріал відправляють в лабораторію. При цьому методі виявляють ДНК або РНК самого вірусу (а не просто наявність антитіл). Тому результат ПЛР- тесту є 100% достовірним. ПЛР-тест може показати наявність вірусу у перші дні зараження, ще до появи у хворого симптомів. Це є додатковою перевагою, оскільки можна виявити безсимптомного носія хвороби.

Єдиний «мінус» ПЛР тесту в тому, що він є досить дороговартісним. До прикладу, сьогодні приватні лабораторії роблять такий тест приблизно за 2500 грн. Ну і враховуючи методику проведення ПЛР-тесту він не показує чи перехворіла людина на вірус (це може показати лише експрес-тест на наявність антитіл – IgG).

Важливо! Не можна сказати, що якийсь із методів тестування є гіршим чи кращим. ПЛР-тестування (на відміну від експрес-тестів) може показати захворювання з перших днів зараження, навіть якщо немає симптомів. Водночас, ПЛР-тест ніколи не покаже чи перехворіла людина вже на вірус (такий результат, але не зі 100% достовірністю, може показати експрес-тест на антитіла – IgM та IgG).

ЧИ РОБИТИ І КОЛИ РОБИТИ ЕКСПРЕС/ПЛР ТЕСТИ

Будь-який тест (чи експрес, чи ПЛР) варто робити тоді, коли є яскраво виражені симптоми Covid-19: температура 38 і більше протягом декількох днів, яка важко збивається; сухий кашель, задишка. Якщо ви почнете мандрувати по місту в пошуках тестів і ходити без потреби в лікарні – у вас більше шансів підхопити коронавірус.

Звичайно, ви можете зробити експрес-тест на Covid-19, якщо маєте таке бажання. Але потрібно пам’ятати, що результат експрес-тесту може бути як хибнонегативний, так і хибнопозитивний. Тому не потрібно покладатися лише на результат експрес-тесту і нехтувати особистими заходами безпеки.

ПЛР-тест ви також можете зробити в приватних лабораторіях. У лікарнях ПЛР-тест роблять лише після госпіталізації хворого з яскраво вираженою симптоматикою Covid-19.

Якщо маєте симптоми застуди і експрес-тест показав негативний результат – все одно залишайтеся вдома до одужання та контактуйте із сімейним лікарем. Якщо у вас з’явилися симптоми Covid-19: температура 38 і більше протягом декількох днів, яка важко збивається; сухий кашель, задишка – потрібно спершу зателефонувати до сімейного лікаря, який вже скаже чи потрібна госпіталізація. Якщо ви не маєте сімейного лікаря – то при вище вказаних важких симптомах – телефонувати на «103».

Як відомо, Гаряча лінія Стоп-Коронавірус працює щодня з 8:00 до 21:00. Безкоштовна лінія для дзвінків – 0 800 208 868.

Гаряча лінія є громадською ініціативою громадсько-політичного діяча Ігора Васюника та Медичного центру «Дельта Мед» для допомоги лікарям та міським службам в ефективній протидії коронавірусу.

Більше цікавої інформації можна отримати підписавшись на офіційні сторінки Гарячої лінії у Facebook, а також Telegram.

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