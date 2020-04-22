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COVID-19 на Львівщині: за добу виявили 18 нових хворих

Вероніка Рой

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Станом на 22 квітня на Львівщині лабораторно підтвердили 274 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу COVID-19 виявили у 18 людей. Про це інформує пресслужба міськради Львова з посиланням на заступницю  міського голови Львова та керівницю міського штабу з протидії коронавірусу Галину Слічну.

 

За вчорашню добу лабораторні центри у місті Львові провели 150 ПЛР-тестів, з яких 18 – позитивні. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено  у 274 осіб, з них 10 людей померло. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1320 осіб, госпіталізовані – 312, на амбулаторному лікуванні перебуває1008 осіб, виписані – 207 осіб. Зараз у лікарні є 101 особа, з них в реанімації — 4 особи. Пацієнтів, підключених до апарату штучної вентеляціх легень, немає.

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