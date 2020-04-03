У Львові понад шість тисяч осіб першочергово пройдуть експрес-тести на коронавірус

У Львові експрес-тестами на коронавірус перевірили 1008 людей і виявили 14 підозрюваних. Ще понад шість тисяч осіб першочергово пройдуть такий аналіз. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленко, вчора визначили понад 6 тисяч осіб, яким проведуть експрес-тести на коронавірус. Загалом за 4 дні в місті протестували 1008 осіб — це водії, соціальні працівники, пацієнти з пневмонією або ГРЗ, працівники ринку та інші. Підозру виявили в 14 осіб.

«Вчора ми мали ще один день масового тестування, яке ми проводимо у Львові з понеділка. Вчора протестували ще 301 особу, виявлено 3 позитивних результати — це означає, що людину будуть скеровувати на ПЛР-тести, які проводить вже не одна лабораторія, а дві: на Круп’ярській і Зеленій. Тому за декілька днів вдалося більше сотні таких тестів провести. Загалом вже маємо більше тисячі осіб, яким провели експрес-тести. Це водії, працівники ринку та інші. Також ми домовились з колегами з ІТ-кластеру, щоби продовжувати масове тестування по Львову», – повідомив він.

Визначено більше шести тисяч працівників, яких будуть тестувати першочергово.

«Мова йде про зону ризику — це соціальні працівники, які ходять до старших людей і відносять пакунки, це усі водії трамваїв, тролейбусів, автобусів, тому що вони щодня комунікують з людьми, ну і, звичайно, ключовими є лікарі, і особливу увагу звертаємо на сімейних лікарів, тому що вони теж є на передовій комунікації зокрема з тими людьми, які повертаються з-за кордону», — розповів Андрій Москаленко.

Зауважимо, експрес-тести лише дають підозру на коронавірус. У разі позитивного результату, біоматеріал скеровують у лабораторію для ПЛР-діагностики.

Львівський портал повідомляв, що 1 квітня експрес-тести виявили коронавірус у чотирьох працівників ринку «Шувар». 31 березня під час тестування працівників АТП № 1 на коронавірус у трьох експрес-тест показав позитивний результат. Їх аналізи вдправили на ПЛР-діагностику у обласний лабораторний центр.

Натомість ПЛР-тест не виявив коронавірус у водійки львівського трамвая, в якої нещодавно експрес-тест показав позитивний результат.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.