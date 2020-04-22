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Через карантин поминальні дні перенесли на 6 червня, – ПЦУ

Вероніка Рой

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Вже за тиждень починаються поминальні дні. Проте цьогоріч у зв’язку з карантином їх переносять на Троїцьку батьківську поминальну суботу, 6 червня 2020 року. Про це інформує Православна церква України.

«Цього року ми відзначали Великдень по-особливому, зустрівши його у своїх оселях в колі рідних, єднаючись у молитві на відстані. Карантин дещо змінює спосіб, у який ми відзначаємо свята та дні пам’яті, проте їхня сутність залишається незмінною. Вже за тиждень починаються поминальні дні, коли ми розділяємо радість Христового Воскресіння з рідними, що відійшли у життя вічне. Проте цьогоріч у зв’язку з карантином ми зможемо відвідати місця вічного спочинку наших рідних на кладовищі дещо пізніше – на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)», – йдеться у повідомленні.

Також у ПЦУ зазначають, що хоч українці зараз мають перебувати у своїх оселях, для щирої молитви, яка є найкращим виявом нашої християнської любові, немає жодних перешкод.

«У цю суботу та наступні за нею дні залишайте онлайн-записки з іменами тих, хто дорогий вашому серцю: спочилих батьків, братів і сестер, друзів, коханих. Просіть у Господа прощення гріхів померлих і дарування Царства Небесного всім тим, хто продовжує жити у вічності з Богом», – додають священнослужителі.

Як писав Львівський портал, на під час поминальних днів біля кладовищ на Львівщині патрулюватимуть поліцейські, аби не допустити скупчення людей. А міськрада Львова заборонила відвідування міських кладовищ у поминальні дні. 

Нагадаємо, на час великодніх свят Нацполіція України працювала у посиленому режимі. Правоохоронці патрулювали біля церков і стежили, аби не було скупчення людей, аби віряни дотримувались дистанції і мали маски. Участь у богослужіннях загалом взяли майже 130 000 українців. Порушення виявили у 12 областях та в Києві, натомість у Львові – ні.

На Великдень храми Львівщини відвідали близько 38 000 мешканців, що менше 2% від усього населення області. При цьому правоохоронці не склали жодного адмінпротоколу на мешканців Львівщини, які все-таки прийшли до церкви, адже люди мали маски і дотримувались дистанції. Поліцейські пильно стежили за тим, аби люди не скупчувались.

Натомість порушниками карантину на Великдень у Львівській області виявились любителі посмажити шашлик у парку. Правоохоронці склали 25 адмінпротоколів на таких осіб.

Загалом на Львівщині виявили 585 порушників карантину, однак суд оштрафував лише 11-ох.

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