Коронавірус на Львівщині: у яких районах найбільше хворих?

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 256 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Так, за останню добу на Львівщині були проведені 76 досліджень методом ПЛР. У трьох людей вони показали позитивні результати. Станом на 21 квітня в області лабораторно підтверджені 256 випадків захворювання на COVID-19.

Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовквський райони. Найменше хворих – у Трускавці та Миколаївському районі.

Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:

м.Львова – 185 випадків

Пустомитівського району – 26 випадків

Жовківського району – 20 випадків

Стрийського району – 4 випадки (м.Моршин – 2 випадки, м.Стрий – 2 випадки)

Кам’янка-Бузького району – 3 випадки

Яворівського району – 5 випадків

м.Червоноград – 3 випадки

Перемишлянського району – 2 випадки

Городоцького району – 2 випадки

Старосамбірського – 2 випадки

м.Дрогобич – 2 випадки

Миколаївського району – 1 випадок

м.Трускавець – 1 випадок

Також на Львівщина вже зареєстровано 10 летальних випадків від коронавірусу. Зокрема, у м.Львова – 8 випадків та по одній смерті – у Жовківському та Пустомитівському районах. Летальність становить 3,9% .

Загалом в області 26 пацієнтів вже встигли одужати від COVID-19.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 21 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.