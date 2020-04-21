Коронавірус на Львівщині: у яких районах найбільше хворих?

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 256 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Так, за останню добу на Львівщині були проведені 76 досліджень методом ПЛР. У трьох людей вони показали позитивні результати. Станом на 21 квітня в області лабораторно підтверджені 256 випадків захворювання на COVID-19.
Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовквський райони. Найменше хворих – у Трускавці та Миколаївському районі.
Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:
- м.Львова – 185 випадків
- Пустомитівського району – 26 випадків
- Жовківського району – 20 випадків
- Стрийського району – 4 випадки (м.Моршин – 2 випадки, м.Стрий – 2 випадки)
- Кам’янка-Бузького району – 3 випадки
- Яворівського району – 5 випадків
- м.Червоноград – 3 випадки
- Перемишлянського району – 2 випадки
- Городоцького району – 2 випадки
- Старосамбірського – 2 випадки
- м.Дрогобич – 2 випадки
- Миколаївського району – 1 випадок
- м.Трускавець – 1 випадок
Також на Львівщина вже зареєстровано 10 летальних випадків від коронавірусу. Зокрема, у м.Львова – 8 випадків та по одній смерті – у Жовківському та Пустомитівському районах. Летальність становить 3,9% .
Загалом в області 26 пацієнтів вже встигли одужати від COVID-19.
Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 21 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.
Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Вероніка Рой