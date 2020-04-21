На Львівщині COVID-19 виявили у ще трьох людей

Станом на ранок 21 квітня на Львівщині підтвердили 256 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу COVID-19 виявили у ще трьох людей. Про це інформує пресслужба міськради Львова з посиланням на заступницю міського голови Львова та керівницю міського штабу з протидії коронавірусу Галину Слічну.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри у Львові провели 76 ПЛР-тестів, з яких 3 були позитивні. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено вже у 256 осіб, 10 з яких померли. Натомість 26 пацієнтів вже встигли одужати.

Натисніть на зображення для його збільшення

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1241 особа, госпіталізовані – 306, на амбулаторному лікуванні – 935 осіб, виписані – 203 особи. Зараз у лікарні перебуває 100 осіб, з них в реанімації – 2 особи. Пацієнтв, підключених до апарату штучної вентиляції легень, немає.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня у Львівській області зафіксовано 253 інфікування коронавірусом. Із них – 10 осіб померли, ще 22 людей одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.