Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах

У Міністерстві внутрішніх справ створили спеціальну групу з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі. Про це на сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Львівський портал.

Міністр заявив, що у МВС створили спеціальну групу для проведення так званої «антидиверсійної операції» в лісах Житомирської та Київської областей.

За його словами, напередодні під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні виявили чотири «феномени» на площі близько 100 метрів. Їх швидко загасили.

Він зазначив, що через безсніжну зиму лісова підстилка дуже вразлива до пожеж.

«Все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось заховати вогнем свої брудні справи. Ми це дуже ясно все розуміємо. І миритися не маємо наміру, вживаємо заходів. Прошу всіх, хто має хоч якусь інформацію – зателефонуйте в поліцію», – написав Арсен Аваков.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Чорнобильській зоні спалахнула ще 4 квітня. Її рятувальники ліквідовували 11 днів поспіль. Вогонь охопив територію площею 100 га. До гасіння полум’я залучили більше 400 вогнеборців, 100 одиниць спецтехінки, три літаки і два-три вертольоти.

Ввечері 14 квітня президент України повідомив, що відкритого вогню у Чорнобильській зоні вже немає. Однак трава й пеньки досі тліють.

В Укргідрометцентрі запевняли, що під час пожеж в Чорнобильській зоні викидів Цезію-137 в атмосферу не було.

Як писав Львівський портал, масштабні пожежі у зоні Чорнобиля спалахнули через паліїв сухої трави. Так, першого із них поліція затримала 6 квітня. Порушником виявився житель Іванківщини, який легковажно підпалив траву, внаслідок чого згоріло 5 га лісу. Другий винуватець пожежі у Чорнобильській зоні – 37-річний палій сміття. За цими фактами поліція відкрила кримінал.

Нагадаємо, дотепер за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків громадянам «світив» штраф розміром від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. Лише за особливо великі збитки довкіллю була передбачена кримінальна відповідальність.

Втім 13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.