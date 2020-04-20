На тлі економічного та соціального тиску кілька європейських країн починають послаблювати карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, передає Радіо Свобода.

З 20 квітня в Німеччині дозволяють відновлювати роботу малим та середнім магазинам. При цьому громадяни мають зберігати соціальну дистанцію. В окремих регіонах країни зобов’яжуть людей закривати обличчя в громадському транспорті та магазинах.

Міністерство охорони здоров’я Німеччини припускає, що вимога соціальної дистанції збережеться на «багато місяців», допоки не відкриють вакцину.

Швейцарія, Данія та Фінляндія починають відновлювати роботи шкіл та магазинів. Бельгія, Греція та Португалія заявили, що розробляють план відновлення економіки в травні. Чехія також збирається відкрити малі магазини.

Львівський портал повідомляв, що у світі виявили понад 2,4 мільйона хворих на COVID-19. Понад 165 тисяч людей померли, майже 625 тисяч одужали.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Згодом уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що послабити карантин в Україні можуть в середині травня, але якщо до цього часу всі громадяни будуть дотримуватися встановлених обмежень.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.

Зокрема на Львівщині підтверджено 253 випадки коронавірусної інфекції. Із них 10 осіб померли. 22 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.