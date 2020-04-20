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Майже 2,5 млн людей на планеті заразилися COVID-19

Соломія Головіна

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Станом на ранок 20 квітня у світі коронавірусом заразилося 2 414 617 осіб. При цьому померли 165 174 людей , а одужали – 629 441.

 

За  даними Worldometers минулої доби найбільше смертей було зафіксовано:

1.США – 40,575 (+1,561)

2.Британія – 16,060 (+596)

3.Італія – 23,660 (+433)

4.Іспанія – 20,453 (+410)

5.Франція – 19,718 (+395)

6.Бельгія – 5,683 (+230)

7.Туреччина – 2,017 (+127)

8.Канада – 1,587 (+117)

9.Німеччина – 4,642 (+104)

10.Мексика – 650 (+104)

Найбільше кількість захворілих за минулу добу:

1.США – 764,636 (+25,844)

2.Росія – 42,853 (+6,060)

3.Британія – 120,067 (+5,850)

4.Іспанія – 198,674 (+4,258)

5.Туреччина – 86,306 (+3,977)

6.Італія – 178,972 (+3,047)

7.Німеччина – 145,742 (+2,018)

8.Бразилія – 38,654 (+1,932)

9.Канада – 35,056 (+1,673)

10.Іран – 82,211(+1,343)

Як повідомляв Львівський портал, станом на 19 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 345 331 особа. Водночас COVID-19 забрав життя 161 191 людини, одужали – 604 596 осіб.

Додамо, що в Україні  станом на 20 квітня зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

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