Майже 2,5 млн людей на планеті заразилися COVID-19

Станом на ранок 20 квітня у світі коронавірусом заразилося 2 414 617 осіб. При цьому померли 165 174 людей , а одужали – 629 441.
За даними Worldometers минулої доби найбільше смертей було зафіксовано:
1.США – 40,575 (+1,561)
2.Британія – 16,060 (+596)
3.Італія – 23,660 (+433)
4.Іспанія – 20,453 (+410)
5.Франція – 19,718 (+395)
6.Бельгія – 5,683 (+230)
7.Туреччина – 2,017 (+127)
8.Канада – 1,587 (+117)
9.Німеччина – 4,642 (+104)
10.Мексика – 650 (+104)
Найбільше кількість захворілих за минулу добу:
1.США – 764,636 (+25,844)
2.Росія – 42,853 (+6,060)
3.Британія – 120,067 (+5,850)
4.Іспанія – 198,674 (+4,258)
5.Туреччина – 86,306 (+3,977)
6.Італія – 178,972 (+3,047)
7.Німеччина – 145,742 (+2,018)
8.Бразилія – 38,654 (+1,932)
9.Канада – 35,056 (+1,673)
10.Іран – 82,211(+1,343)
Як повідомляв Львівський портал, станом на 19 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 345 331 особа. Водночас COVID-19 забрав життя 161 191 людини, одужали – 604 596 осіб.
Додамо, що в Україні станом на 20 квітня зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.
Соломія Головіна