Запрацював додаток для контролю обсервації і самоізоляції

В Україні запустили мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення режиму і спричинить накладення штрафів, пише Українська правда.

За словами віцепрем’єр міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, людям в ізоляції надходитимуть запити на фото із геолокацією.

«Протягом 14 днів людині буде приходити до 10 push-повідомлень на день. Потрібно буде зробити своє фото, і під час здійснення фотографії буде включатися геолокація. Якщо буде порушено режим карантину, а невикористання додатку по суті буде порушенням режиму карантину, вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити», – повідомив Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації також зазначив, що на цей час є три цільові аудиторії програми: люди, які повернулися з-за кордону і підлягають обсервації; хворі, які перебувають на домашньому лікуванні, а також особи з підозрою на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Українці, які прилетіли двома евакуаційними рейсами із курортного Балі через Доху в Київ, саботують процес 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. В одного із пасажирів рейсу з Дохи підозра на коронавірус.

29 березня в Борисполі евакуйовані з В’єтнаму українці намагалися уникнути обсервації та тікали з аеропорту.

Як відомо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що для припинення поширення коронавірусу, який ввозять українські туристи та заробітчани з-за кордону із 29 березня буде повністю зупинений в’їзд пасажирів в Україну. Однак після цього рух поїздів та евакуаційних рейсів із потенційно хворими українцями не припинили.

Відтак кабінет міністрів вирішив зробити обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону.