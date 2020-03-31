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Обсервація. В одного із пасажирів рейсу з Дохи підозра на коронавірус

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Пасажира авіарейсу «Доха-Київ», який перебував на обсервації в готелі «Козацький», госпіталізували з підвищеною температурою. Поліцейські забезпечили супровід карети «швидкої» до медичного закладу. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

 

За даними відомства, на обсервацію у готель «Козацький» разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи чоловіка помістили, 30 березня. Невдовзі йому стало зле і у нього піднялася температура тіла. Тож на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські.

На цей час 30-річний чоловік, житель Київської області, перебуває у лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус. У випадку позитивного результату буде прийматися рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.

Правоохоронці продовжують охороняти всі місця лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією та обсервації осіб.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Українці, які прилетіли двома евакуаційними рейсами із курортного Балі через Доху в Київ, саботують процес 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава.

29 березня в Борисполі евакуйовані з В’єтнаму українці намагалися уникнути  обсервації та тікали з аеропорту.

Як відомо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що для припинення поширення коронавірусу, який ввозять українські туристи та заробітчани з-за кордону із 29 березня буде повністю зупинений в’їзд пасажирів в Україну. Однак після цього рух поїздів та евакуаційних рейсів із потенційно хворими українцями не припинили.

Відтак кабінет міністрів вирішив зробити обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону.

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