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Евакуйовані літаками українці саботують обсервацію

Андрій Котенський

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Українці, які прилетіли двома евакуаційними рейсами із курортного Балі через Доху в Київ, саботують процес 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. Попри реальну загрозу поширення коронавірусу в Україні вони влаштовують бунти і відмовляються від примусової ізоляції, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Пасажири із підозрою на коронавірус вважають, що мають повне право їхати додому, бо здорові. Водночас вони обіцяють домашню ізоляцію і на відріз протестують від обсервації із опечатуванням дверей приміщень в якому будуть знаходитися.

Згодом стало відомо, що частина пасажирів таки вирушила до місця обсервації, але деякі пасажири залишається бунтувати в літаку та в аеропорті.

Як відомо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що для припинення поширення коронавірусу, який ввозять українські туристи та заробітчани з-за кордону із 29 березня буде повністю зупинений в’їзд пасажирів в Україну. Однак після цього рух поїздів та евакуаційних рейсів із потенційно хворими українцями не припинили.

Відтак кабінет міністрів вирішив зробити обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону.

29 березня в Борисполі евакуйовані з В’єтнаму українці намагалися уникнути  обсервації та тікали з аеропорту.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Відео опублікував: Ігор Зінкевич

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