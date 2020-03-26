На кордоні не пропускатимуть нікого, – Зеленський

До кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон України та припинять усі пасажирські перевезення. Не пропускатимуть навіть українських громадян. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами глави держави, про тих, хто не зможе повернутися в Україну в найближчі 2 дні, подбають дипломатичні представництва та українські громади за кордоном.

«Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися. Більшість, і я їм вдячний, зробила це самостійно. Ще понад 80 тисяч українців ми повернули додому літаками, потягами і автобусами (спецрейсами – ред.). Сьогодні ми вже не маємо часу чекати, бо опинилися перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 млн громадян всередині країни… Про тих хто не зможе повернутися у найближчі дні подбають українські дипломатичні представництва та українські громади закордоном», – сказав він.

Зеленський пообіцяв, що всіх українців поступово повернуть додому, але із урахуванням епідеміологічної ситуації місця їхнього перебування.

Раніше про закриття будь-якого пасажирського перевезення через кордон України із 28 березня повідомив міністр МВС Арсен Аваков.