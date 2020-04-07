ВООЗ закликала країни не послаблювати карантинні заходи занадто рано

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала керівництва країн, де прийняті обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу не знімати їх занадто рано. Про це пише УП з посилання на Reuters.

«Одне з найважливішого – не послабляти заходи дуже рано, щоб не повернутися на старі позиції. Це схоже на те, як бути хворим, якщо ви встаєте з ліжка занадто рано і занадто рано починаєте працювати, ви ризикуєте повернутися назад з ускладненнями», – сказав офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер на віртуальному брифінгу.

Він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров’я не має загальних рекомендацій для країн і регіонів щодо пом’якшення заходів для уповільнення поширення пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.

Кількість хвори на корнавірус в Україні продовжує рости. Станом на ранок 7 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1462 випадки інфікування коронавірусу. COVID-19 вже забрав життя 45 людей, натомість 25 вже одужали. Серед лідерів за кількістю хворих – м. Київ, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області. У той же час, жодного випадку не зафіксували у Миколаївській області.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.