На Львівщині оштрафували 8 порушників самоізоляції

Від початку карантину на Львівщині склали 8 адмінпротоколів на людей, які повернувшись з-за кордону, не дотримувались режиму самоізоляції. Про це від час брифінгу 7 квітня повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

Від початку карантину правоохоронці здійснили понад 1200 рейдів, під час яких перевіряли дотримання самоізоляції людей, які повернулись з-за кордону.

Дмитро Міхалець розповів, що наразі на Львівщині є 3000 осіб, які повинні перебувати на самоізоляції. На людей, які порушують відповідний режим, склали вже 8 адмінпротоколів.

Львівський портал повідомляв, що 31 березня на Львівщині виявили виявили перших двох порушників режиму самоізоляції.

Ними стали 40-річний мешканець села на Пустомитівщині та 39-річний дрогобиччанин. Поліцейські виявили, що чоловіків немає за вказаними у зобов’язаннях адресами.

Правоохоронці наголошують, що повертаючись з-за кордону, громадяни дають письмові зобов’язання про те, що дотримуватимуться правил карантину та перебуватимуть 14 діб у самоізоляції. В такому зобов’язанні вони вказують адресу, за якою проживатимуть у цей період і поліцейські проводять спеціальні рейди, під час яких перевіряють, як ці громадяни дотримуються умов самоізоляції, виявляють порушників та притягують їх до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись майже 83 000 громадян.

Рекомендований режим самоізоляції у приїжджих з-за кордону українців викликав спротив. Так, евакуюйовані громадяни з Балі влаштували саботаж 14-денної обсервації в готелі, який виділила держава. Також евакуйовані українці з В’єтнаму намагалися уникнути обсервації та тікали з аеропорту в Борисполі.

Тому Кабмін зробив обов’язковою обсервацію для тих українців, які повертаються додому з-за кордону. Про всіх, хто не дотримується такого режиму, просять повідомляти в поліцію.

Як писав Львівський портал, лише за один тиждень до Львова з-за кордону прибули 5600 людей. Як пояснював голова ЛОДА Максим Козицький, кожного із них поінформували про обов’язковий домашній карантин протягом 14 днів, а також про штрафи за недотримання такого режиму. Усіх їх розвели по домівках, а всю інформацію про цих осіб передали Держпродспоживслужбі та поліції. Саме поліція, за його словами, контролює, чи дотримуються такі громадяни самоізоляції.

На кожен район Львівщини виділили від 2 до 4 додаткових нарядів поліції, які стежать за режимом самоізоляції приїжджих з-за кордону.

Із 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.