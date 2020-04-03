В Україні кількість хворих COVID-19 перевалила за тисячу

Станом на вечір 3 квітня в Україні зафіксували 1072 випадки зараження коронавірусом. За останню добу захворіла рекордна кількість – 175 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Станом на 22:00 год. в Україні зафіксували 1072 випадки зараження коронавірусом.

Зазначається, що серед усіх випадків 27 виявилися летальними. Водночас 22 пацієнти вже одужали.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 4 893 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Львівський портал повідомляв, що у Львівській області лабораторно підтверджені вже 14 випадків захворювання на COVID-19

Як відомо, наразі у Львівській області коронавірус підозрюють у 83 людей.

Раніше ми писали про 13 випадків інфікування COVID-19 у Львівській області, з яких двоє вже одужали.

Також 3 квітня ми інформували, що у двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.

В Україні станом на ранок 3 квітня зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.