На Львівщині лабораторно підтверджено вже 14 випадків COVID-19

У Львівській області лабораторно підтверджені вже 14 випадків захворювання на COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

Лабораторний центр опублікував відомості щодо всіх захворілих, з яких двоє вже одужали:

Чоловік, віком 58 років, проживає м.Львів. Повернувся з Німеччини, ознак захворювання у нього не було, при обстеженні у приватній лабораторії встановлено позитивний результат, який підтверджений вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». При повторних дослідженнях матеріалу від хворого отримані 2 негативні результати від 28.03. та 01.04.2020 року; пацієнт одужав. Жінка, віком 50 років, м.Львів, яка повернулась з Австрії, при обстеженні вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України виявлено позитивний результат. При повторних дослідженнях матеріалу від хворої 26.03.2020 року і 30.03.2020р. отримані 2 негативні результати; пацієнтка виздоровіла. Чоловік, віком 58 років, м.Пустомити, який 13.03.2020р. повернувся з Італії, госпіталізований з ознаками ГРЗ, 26.03.20р., виявлений позитивний результат. Продовжує стаціонарне лікування. Чоловік, віком 55 років, м. Львів, контакт з лабораторно підтвердженим випадком захворювання COVID-19 Дитина, віком 16 років, м. Львів, контакт з лабораторно підтвердженим випадком захворювання COVID-19 Чоловік, віком 31 рік, житель Жовківського району, який повернувся з Німеччини 29.03.2020р., був госпіталізований 29.03.20р. у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з ознаками респіраторного захворювання. 31.03.20р. виявлений позитивний результат. Продовжує стаціонарне лікування. Жінка, віком 55 років, жителька м.Львова, яка була госпіталізована 25.03.2020 року з приводу запалення легень у пульмонологічне відділення 5 МКЛ, 31.03.2020р. виявлено РНК COVID-19. Продовжує стаціонарне лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з 01.04.2020 року. Чоловік, віком 32 роки, житель м.Львова, зі слів не подорожував. Звернувся 22.03.2020р. в КНП ЛОР «Львівська ОІКЛ» на консультацію з ознаками респіраторного захворювання. Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Перебуває на амбулаторному лікуванні. Чоловік, 43 роки, проживає у м.Стрий. Прибув з Німеччини 14.03.2020р. Звернувся 23.03.2020 року в КНП ЛОР «ЛОІКЛ», був госпіталізований. Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України. Чоловік, 57 років, житель Стрийського району. 13.03.2020 року був госпіталізований в пульмонологічний відділ КНП «Стрийська ЦМЛ», 23.03.2020р. консультований в КНП ЛОР «ЛОІКЛ». Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України. Жінка, 53 роки, житель Пустомитівського району. Прибула 07.03.2020 року з Сербії. 14.03.2020 року з’явилися ознаки захворювання. Перебуває на амбулаторному лікуванні. Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України. Чоловік, 58 років, м.Львів, лікар. Повернувся з Австрії 12.03.2020 року. 21.03.2020 року звернувся на консультацію в КНП ЛОР «ЛОІКЛ». Перебуває на амбулаторному лікуванні. Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України. Чоловік, 46 років, м.Львів, лікар. Не подорожував. Захворів 20.03.2020 року. Госпіталізований 31.03.2020 року в КНП ЛОР «ЛОІКЛ». Позитивний результат дослідження від 02.04.2020 року. Чоловік, 54 роки, м.Львів. Не подорожував. Захворів 25.03.2020 року. Госпіталізований 26.03.2020 року у 5 МКЛ м.Львова, пульмонологічне відділення. Позитивний результат дослідження від 03.04.2020 року.

Як відомо, наразі у Львівській області коронавірус підозрюють у 83 людей.

Раніше ми писали про 13 випадків інфікування COVID-19 у Львівській області, з яких двоє вже одужали.

Також 3 квітня ми інформували, що у двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.

В Україні станом на ранок 3 квітня зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.