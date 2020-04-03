На Львівщині лабораторно підтверджено вже 14 випадків COVID-19

У Львівській області лабораторно підтверджені вже 14 випадків захворювання на COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.
Лабораторний центр опублікував відомості щодо всіх захворілих, з яких двоє вже одужали:
- Чоловік, віком 58 років, проживає м.Львів. Повернувся з Німеччини, ознак захворювання у нього не було, при обстеженні у приватній лабораторії встановлено позитивний результат, який підтверджений вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». При повторних дослідженнях матеріалу від хворого отримані 2 негативні результати від 28.03. та 01.04.2020 року; пацієнт одужав.
- Жінка, віком 50 років, м.Львів, яка повернулась з Австрії, при обстеженні вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України виявлено позитивний результат. При повторних дослідженнях матеріалу від хворої 26.03.2020 року і 30.03.2020р. отримані 2 негативні результати; пацієнтка виздоровіла.
- Чоловік, віком 58 років, м.Пустомити, який 13.03.2020р. повернувся з Італії, госпіталізований з ознаками ГРЗ, 26.03.20р., виявлений позитивний результат. Продовжує стаціонарне лікування.
- Чоловік, віком 55 років, м. Львів, контакт з лабораторно підтвердженим випадком захворювання COVID-19
- Дитина, віком 16 років, м. Львів, контакт з лабораторно підтвердженим випадком захворювання COVID-19
- Чоловік, віком 31 рік, житель Жовківського району, який повернувся з Німеччини 29.03.2020р., був госпіталізований 29.03.20р. у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з ознаками респіраторного захворювання. 31.03.20р. виявлений позитивний результат. Продовжує стаціонарне лікування.
- Жінка, віком 55 років, жителька м.Львова, яка була госпіталізована 25.03.2020 року з приводу запалення легень у пульмонологічне відділення 5 МКЛ, 31.03.2020р. виявлено РНК COVID-19. Продовжує стаціонарне лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з 01.04.2020 року.
- Чоловік, віком 32 роки, житель м.Львова, зі слів не подорожував. Звернувся 22.03.2020р. в КНП ЛОР «Львівська ОІКЛ» на консультацію з ознаками респіраторного захворювання. Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Перебуває на амбулаторному лікуванні.
- Чоловік, 43 роки, проживає у м.Стрий. Прибув з Німеччини 14.03.2020р. Звернувся 23.03.2020 року в КНП ЛОР «ЛОІКЛ», був госпіталізований. Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України.
- Чоловік, 57 років, житель Стрийського району. 13.03.2020 року був госпіталізований в пульмонологічний відділ КНП «Стрийська ЦМЛ», 23.03.2020р. консультований в КНП ЛОР «ЛОІКЛ». Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України.
- Жінка, 53 роки, житель Пустомитівського району. Прибула 07.03.2020 року з Сербії. 14.03.2020 року з’явилися ознаки захворювання. Перебуває на амбулаторному лікуванні. Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України.
- Чоловік, 58 років, м.Львів, лікар. Повернувся з Австрії 12.03.2020 року. 21.03.2020 року звернувся на консультацію в КНП ЛОР «ЛОІКЛ». Перебуває на амбулаторному лікуванні. Встановлений позитивний результат від 01.04.2020 року вірусологічною лабораторією ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України.
- Чоловік, 46 років, м.Львів, лікар. Не подорожував. Захворів 20.03.2020 року. Госпіталізований 31.03.2020 року в КНП ЛОР «ЛОІКЛ». Позитивний результат дослідження від 02.04.2020 року.
- Чоловік, 54 роки, м.Львів. Не подорожував. Захворів 25.03.2020 року. Госпіталізований 26.03.2020 року у 5 МКЛ м.Львова, пульмонологічне відділення. Позитивний результат дослідження від 03.04.2020 року.
Як відомо, наразі у Львівській області коронавірус підозрюють у 83 людей.
Раніше ми писали про 13 випадків інфікування COVID-19 у Львівській області, з яких двоє вже одужали.
Також 3 квітня ми інформували, що у двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом.
В Україні станом на ранок 3 квітня зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.
Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Соломія Головіна