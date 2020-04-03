У ще 15 осіб на Львівщині підозрюють коронавірус

На Львівщині у період 10:30 год. по 16:30 год. з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 15 осіб. Станом на зараз з підозрою на COVID-19 загалом є 83 особи. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

Пацієнти з міста Львова, Кам‘янка-Бузького, Жовківського, Пустомитівського районів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 46 осіб.

На самоізоляції знаходяться 158 осіб. За увесь час виписано – 99 пацієнтів. Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів стан важкий. 1 пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 303 людини.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 206 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підоою на коронавірус є 83 осіб. У 14 пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус. Три особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 2 пацієнтів одужали.

Станом на 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину введено штрафи від 17 000 до 170 000, детальніше читайте – тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.